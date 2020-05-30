ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ! ⟩ Фитнес-красотка Эндла Вахер приняла такую позу в карьере Румму, повторить которую мало кому под силу

Красавица и одна из собственников цирковой школы Эндла Вахер (28) продемонстрировала чудеса акробатики. Фотографиями своей восхитительной растяжки, которой позавидует сама Волочкова, Эндла похвасталась в соцсети, пишет Elu24.
«Супердевочки умеют делать такие трюки даже на высоких каблуках», - подписала снимок Эндла. Фотография сделана в карьере Румму.
Эндла является членом знаменитой цирковой семьи Вахер, в детстве она некоторое время пела в группе IceCream. Девушка много лет занимается фитнесом, получила несколько престижных наград на международных соревнованиях. Однако в 2019 году она объявила, что закончила свою профессиональную карьеру.