Сб, 30.05.2020
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ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ! ⟩ Фитнес-красотка Эндла Вахер приняла такую позу в карьере Румму, повторить которую мало кому под силу

Эндла Вахер

ФОТО: Erakogu

Красавица и одна из собственников цирковой школы Эндла Вахер (28) продемонстрировала чудеса акробатики. Фотографиями своей восхитительной растяжки, которой позавидует сама Волочкова, Эндла похвасталась в соцсети, пишет Elu24. 

«Супердевочки умеют делать такие трюки даже на высоких каблуках», - подписала снимок Эндла. Фотография сделана в карьере Румму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supergirls do it in high heels✨

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Эндла является членом знаменитой цирковой семьи Вахер, в детстве она некоторое время пела в группе IceCream. Девушка много лет занимается фитнесом, получила несколько престижных наград на международных соревнованиях. Однако в 2019 году она объявила, что закончила свою профессиональную карьеру. 

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