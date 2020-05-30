ПЯРНУ ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ⟩ Смотрите, сколько людей загорает на пляже!

Наконец-то погода порадовала нас. Лето пришло неожиданно, через несколько дней после града и сильного майского снегопада. 19 тепла, конечно, не самая пляжная погода, но для северных жителей и такая сгодится. Главное - солнце.
Жители и, вероятно, гости Пярну субботний день проводят на пляже - кто-то не рискует раздеваться до купальников и просто гуляет, кто-то наслаждается прекрасным днем в прибрежных кафе, а кто-то смело лежит под солнцем в бикини, приобретая шоколадный загар. Температуры воды была всего лишь 5 граудсов, но нашлись смельчаки, которые уже плавали в суровом Балтийском море.
А вы уже загорали на наших пляжах в этом году?