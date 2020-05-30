ПЯРНУ ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ⟩ Смотрите, сколько людей загорает на пляже!

Жители и, вероятно, гости Пярну субботний день проводят на пляже - кто-то не рискует раздеваться до купальников и просто гуляет, кто-то наслаждается прекрасным днем в прибрежных кафе, а кто-то смело лежит под солнцем в бикини, приобретая шоколадный загар. Температуры воды была всего лишь 5 граудсов, но нашлись смельчаки, которые уже плавали в суровом Балтийском море.