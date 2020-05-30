ОШЕЛОМИЛА ВСЕХ! ⟩ 46-летняя супермодель позагорала обнаженной и опубликовала фото в Сети

На размещенных черно-белых кадрах знаменитость лежит под зонтом на территории своего дома. Клум позирует в украшениях и без одежды, при этом ее оголенные части тела прикрыты полотенцем.

Ранее в мае Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости. В одном из интервью телеведущая призналась, что регулярно умывает лицо детским шампунем стоимостью 1,5 фунта стерлингов. По ее словам, он хорошо увлажняет кожу и не несет вреда для глаз. Также она пользуется кремами с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»).