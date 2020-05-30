В ЧЕМ СЕКРЕТ? ⟩ Раскрыта правда об омоложении Бабкиной

Певица Надежда Бабкина выглядит моложе и свежее после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря похудению, косметике и вставным зубам. Об этом историк моды Александр Васильев заявил «Собеседнику».
В начале апреля 70-летняя Бабкина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.
В мае в эфире Первого канала был показан эпизод шоу «Модный приговор», снятый уже после выздоровления певицы. Телезрители сочли, что Бабкина стала выглядеть моложе и свежее.
Васильев, ее соведущий, объяснил это тем, что артистка похудела в результате болезни на семь килограммов, а также использованием ею декоративной косметики. Он выразил уверенность, что Бабкина будет выглядеть не столь здоровой, если смоет ее с себя.
«Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее, а если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление», — добавил историк, заверив, что общественность никогда не увидит певицу пожилой, морщинистой, беззубой и седой.