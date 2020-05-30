Лето принесет удивительные подарки судьбы! Какой достанется вам?

Все люди абсолютно разные, но все одинаково ждут счастья и благосклонности от Вселенной. 2020 год начался не самым успешным образом, и люди одновременно и опасаются наступления лета, и ждут от него какого-то облегчения, волшебства.
Астрологи уже приготовили свои гороскопы и прогнозы на эту долгожданную жаркую пору. Они убеждены, что повезет каждому знаку Зодиака, но по-разному. Нужно внимательно ознакомиться с мнением специалистов, прислушаться к нему, чтобы не упустить свой шанс на удачу, советует astrohit.info.
Овен
Овну повезет в лотереях и различных розыгрышах. Суммы и выигрыши будут очень приличными, но ему стоит придержать свою склонность к транжирству, иначе все деньги разойдутся на мелочи и несущественные покупки.
Овен щедр, может запросто отдать внушительную сумму малознакомому человеку, но пора начинать бороться с этим качеством, потому что в противном случае его близкие и он сам останутся ни с чем.
Телец
Телец очень настойчивый и упорный знак Зодиака. Он не ждет, пока Фортуна повернется в его сторону: он сам ее поворачивает, куда и когда ему нужно.
Телец всегда первый на работе, всегда инициативен, активен и предприимчив. Можно смело сказать, что ему повезет буквально во всем.
Близнецы
Близнецы этим летом смогут добиться всего желаемого. У них есть особый прирожденный талант разворачивать все ситуации в свою пользу.
С июня по август этот дар в них будет развит максимально, они будут гибки и войдут в доверие к самым сложным людям. Уже к концу сезона они будут в комфортной для себя обстановке, окруженные полезными людьми и собирающие лавры на работе.
Рак
Гороскоп для Рака говорит о том, что ему, наконец-то, повезет, что случается не так часто. Рак любит жаловаться, получает удовольствие, когда ему сочувствуют, но тщательно это скрывает.
Он не ценит ни свой, ни чужой труд, боится перемен и не покидает свою зону комфорта. Вселенная не любит такое поведение и не поощряет. Но летом выход из этой самой зоны для Рака будет безболезненным и комфортным, что принесет ему новые возможности, перспективы и подарки Судьбы.
Лев
Лев почувствует себя настоящим царем природы и всех людей, потому что сможет найти тех, кто будет делать за него всю «грязную» и сложную работу.
А он лишь будет собирать плоды этих усилий. Лев – прирожденный руководитель и манипулятор, что и проявится максимально этим летом.
Дева
Деве очень повезет летом 2020 года, только если она сможет расслабиться. Аура прагматичности и расчетливости вокруг этого знака Зодиака разрушает любое везение и не дает счастливым случайностям радовать его. Деве нужно взять отпуск, отойти от дел и пустить все на самотек.
Весы
Весы постоянно борются и сражаются за свой успех, за справедливость, за достижения, чувства, деньги, места, людей – за все. Из-за этого они часто сами отказываются от подарков Вселенной.
Этим летом, пожалуй, будет последний шанс расслабиться, выдохнуть и позволить судьбе самой сделать что-то хорошее для Весов. Но если нет, в этом тоже есть плюс: все, что имеют Весы, они сами честно заработали.
Скорпион
Скорпиону везет всегда и во всем, и это лето не станет исключением. Это самый сильный и уверенный в себе знак, эта его внутренняя сила всегда служила и служит магнитом для удачи.
Скорпион не брезгует никакими методами, готов идти по трупам. Он считает, что выживает и побеждает сильнейший, и не согласен уступить кому-то это место.
Стрелец
Стрельцу летний гороскоп советует не опускать руки и идти к своим намеченным целям и планам. Если он не будет лениться, что довольно часто случается, то Вселенная подарит ему все, чего так не хватало: деньги, любовь, карьеру, личностный рост.
Козерог
Козерог – очень сложный знак. Его трудно любить, потому что он жесток, упрям, сложен, тираничен и нетерпим. Его можно бояться, уважать, но не испытывать нежные чувства.
Из-за такого поведения судьба редко балует Козерога подарками, но этим летом готова дать ему второй шанс. Стоит несколько пересмотреть свое поведение с окружающими людьми.
Водолей
Водолею нужно научиться ценить подарки судьбы. Он постоянно витает в облаках, фантазирует и представляет лучшую жизнь, при этом почти ничего не делая.
Когда Вселенная ему что-то преподносит на блюдечке с голубой каемочкой, он недоволен и хочет большего.
Фортуна не будет баловать такого человека, поэтому стоит стать приземленнее и с уважением относиться ко всему, что преподносит судьба.
Рыбы
У Рыб везение в жизни всегда волнообразно: то все прекрасно и идет в гору, то полный провал по всем фронтам. Это лето будет отличительно тем, что удача будет улыбаться этому знаку ежедневно.
Можно смело начинать новые проекты, менять личную жизнь, переезжать и т.д. – все будет успешным. Это лето для Рыб – прекрасный шанс начать новую счастливую жизнь.