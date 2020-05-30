Лето принесет удивительные подарки судьбы! Какой достанется вам?

Астрологи уже приготовили свои гороскопы и прогнозы на эту долгожданную жаркую пору. Они убеждены, что повезет каждому знаку Зодиака, но по-разному. Нужно внимательно ознакомиться с мнением специалистов, прислушаться к нему, чтобы не упустить свой шанс на удачу, советует astrohit.info.

Овен

Овну повезет в лотереях и различных розыгрышах. Суммы и выигрыши будут очень приличными, но ему стоит придержать свою склонность к транжирству, иначе все деньги разойдутся на мелочи и несущественные покупки.

Овен щедр, может запросто отдать внушительную сумму малознакомому человеку, но пора начинать бороться с этим качеством, потому что в противном случае его близкие и он сам останутся ни с чем.

Телец

Телец очень настойчивый и упорный знак Зодиака. Он не ждет, пока Фортуна повернется в его сторону: он сам ее поворачивает, куда и когда ему нужно.

Телец всегда первый на работе, всегда инициативен, активен и предприимчив. Можно смело сказать, что ему повезет буквально во всем.

Близнецы

Близнецы этим летом смогут добиться всего желаемого. У них есть особый прирожденный талант разворачивать все ситуации в свою пользу.

С июня по август этот дар в них будет развит максимально, они будут гибки и войдут в доверие к самым сложным людям. Уже к концу сезона они будут в комфортной для себя обстановке, окруженные полезными людьми и собирающие лавры на работе.

Рак

Гороскоп для Рака говорит о том, что ему, наконец-то, повезет, что случается не так часто. Рак любит жаловаться, получает удовольствие, когда ему сочувствуют, но тщательно это скрывает.

Он не ценит ни свой, ни чужой труд, боится перемен и не покидает свою зону комфорта. Вселенная не любит такое поведение и не поощряет. Но летом выход из этой самой зоны для Рака будет безболезненным и комфортным, что принесет ему новые возможности, перспективы и подарки Судьбы.

Лев

Лев почувствует себя настоящим царем природы и всех людей, потому что сможет найти тех, кто будет делать за него всю «грязную» и сложную работу.

А он лишь будет собирать плоды этих усилий. Лев – прирожденный руководитель и манипулятор, что и проявится максимально этим летом.

Дева

Деве очень повезет летом 2020 года, только если она сможет расслабиться. Аура прагматичности и расчетливости вокруг этого знака Зодиака разрушает любое везение и не дает счастливым случайностям радовать его. Деве нужно взять отпуск, отойти от дел и пустить все на самотек.

Весы

Весы постоянно борются и сражаются за свой успех, за справедливость, за достижения, чувства, деньги, места, людей – за все. Из-за этого они часто сами отказываются от подарков Вселенной.