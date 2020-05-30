ФОТО ⟩ Как выглядит дочь Абдулова от второго брака

Дочь актера Александра Абдулова от второго брака с юристом Юлией Мешиной Женя по каким-то причинам перестала почти три года назад публиковать свои снимки в соцсетях. Ранее она довольно часто делилась новостями на своей страничке. Что послужило поводом для столь резкого ухода из Сети, неизвестно. Последний снимок в Instagram Евгении Абдуловой датирован 12 июля 2017 года.

Интересно, что примерно с этого же времени не обновляются странички в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» и второй жены народного артиста.