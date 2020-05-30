Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: кто сможет преуспеть во всех сферах, а кому следует поучиться

У Львов только один день этой недели может быть опасным и непредсказуемым — 3 июня. В этот день звезды будут излучать деструктивную энергию, поэтому эксперты советуют Львам пользоваться мощным заговором от невезения и проблем. Но и это не понадобится, если Львы смогут остаться оптимистичными в сложных ситуациях: в этом случае их уверенность и удача не оставят их.

Вторая половина недели идеально подходит для духовных поисков, отдыха и глубокого самоанализа. Выходные обещают быть динамичными и нестандартными. Можно попробовать отдохнуть так, как давно хотелось, но не получалось. Очень важным при этом станет окружение Львов. Близкие люди способны подарить им хорошее настроение и веру в себя.

Дева

Девам астрологи советуют быть внимательнее к чувствам и мыслям любимых людей, особенно если те входят в число самых ревнивых знаков Зодиака. Не нужно провоцировать этих людей на негатив, лучше окружить их заботой. Девы умеют это делать лучше, чем кто-либо другой, так что в период с 1 по 7 число им просто нужно быть самими собой.

Избежать духовного хаоса, неразберихи и вспышек неуверенности Девам будет сложнее на выходных. Возможно, пришло время отдохнуть в спокойной домашней обстановке или заняться делами по хозяйству. Полезно будет посмотреть любимый фильм, почитать книгу, побыть наедине с собой. Если будет желание, можно собрать гостей у себя.

Весы

У Весов в начале лета начнется благоприятный период для любовных приключений. Это идеальное время для поиска второй половики, флирта и мимолетных романов. Всем, кто хочет создать крепкую и долговечную любовь, стоит заранее проверять любовную совместимость с потенциальным партнером. Это поможет избежать разочарований в будущем.

Всем, кто находится в отношениях, желательно посвятить себя второй половинке. Разумеется, не стоит забывать и про работу. Весам на этой неделе будет проще принимать важные решения. Нужно лишь иметь толику уверенности и смелости. Со 2 по 6 июня полезно будет заниматься шопингом, совершать покупки в Интернете.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе улыбнется большая удача в делах и в бизнесе. Это идеальное время для совершения сделок, подписания бумаг, смены работы и поиска вдохновения. Успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, чья работа связана с цифрами. Тем, кто часто находится в разъездах, стоит быть осторожнее.

В пятницу и субботу звезды и планеты могут заставить Скорпионов совершать типичные для их знака ошибки. В эти дни лучше снизить активность в делах и в работе, сфокусировавшись на семье, друзьях, домашних делах и отдыхе. Полезно будет в конце недели сменить обстановку, развлечься, повеселиться от души.

Стрелец