«Это был тяжелый процесс»: будущая свекровь Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме

Несколько дней назад блогер и возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян рассказала подписчикам о здоровье матери.
Как оказалось, COVID-19 не обошел стороной и его семью. Блогер намеренно скрывал эту информацию, а поделился ей только после того, как его маму выписали из клиники, где она проходила лечение от коронавируса. По словам Давида, процесс выздоровления «был долгий и тяжелый» поскольку «заражение дошло до 40 процентов лёгких».
«... но мы побороли эту болезнь. Сейчас мамочка поправилась, 2 недели после этого была в карантине, и сегодня ее официально «выпустили на свободу». Берегите себя и близких, родные», - заключил Давид.
Пользователи Сети и поклонники творчества блогера поддержали его в столь нелегкой ситуации, с которой в настоящее время столкнулись многие.