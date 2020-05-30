«Это был тяжелый процесс»: будущая свекровь Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме

Как оказалось, COVID-19 не обошел стороной и его семью. Блогер намеренно скрывал эту информацию, а поделился ей только после того, как его маму выписали из клиники, где она проходила лечение от коронавируса. По словам Давида, процесс выздоровления «был долгий и тяжелый» поскольку «заражение дошло до 40 процентов лёгких».