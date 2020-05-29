ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Смотрите, кто выиграл автомобиль в прямом эфире передачи «Õhtu!»

Чтобы участвовать в розыгрыше, зрители должны были смотреть передачу весь сезон и отвечать на вопросы. В течение сезона было определено 12 финалистов, которые приняли участие в большом розыгрыше при помощи видеомоста.

Счастливчиком стал 46-летний Тийт из Отепя! Желаем новому владельцу Hyundai i10 удачи и захватывающих поездок на дорогах Южной Эстонии! Смотрите в галерее и видео, как проходил розыгрыш.

В финале приняли участие четверо мужчин и восемь женщин. Розыгрыш был проведен чемпионом мира по ралли Мартином Ярвеоя. Кроме того в студии был замечательный актер и юморист Пеэтер Оя.