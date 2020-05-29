Пт, 29.05.2020
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Анастасия Волочкова похвасталась пышным бюстом

Анастасия Волочкова

ФОТО: HORST OSSINGER/AFP

Неужели Анастасия Волочкова решилась на духовные трансформации? Все чаще вместо раздвинутых ног в ее Instagram стали появляться фотографии и видео более романтичного содержания. Так, звезда поделилась со своими поклонниками необычным снимком, на котором балерина предстала в эротичном, но очень элегантном образе, пишет Dni.ru.

Анастасия опубликовала черно-белую фотографию. На балерине надет белоснежный брючный костюм по фигуре, а акцентом в кадре стал пышный бюст модели. Привычные массивные перстни на монохромном снимке не выглядят так аляписто, как обычно. А роскошный голливудский образ дополняют строгие оправы очков и прическа в стиле 20-х годов.

Волочкова назвала фотографию «Отражение». К сожалению, балерина отключила комментарии к своим постам в Instagram, поэтому мнения поклонников узнать не получилось.

Тем, кто подписан на страницу балерины, нетрудно заметить, что Волочкова стала все чаще публиковать видео и фотографии, которые были сделаны на заре ее карьеры.

Сейчас в это сложно поверить, что юная Настя блистала в классических постановках, исполняя главные партии.

В тонкой и чувственной девушке, неплохо крутящей фуэте и справляющейся со сложными элементами танца, трудно узнать фрик-балерину, которую страна будет помнить лишь благодаря голым снимках на Мальдивах.

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