Анастасия Волочкова похвасталась пышным бюстом

Неужели Анастасия Волочкова решилась на духовные трансформации? Все чаще вместо раздвинутых ног в ее Instagram стали появляться фотографии и видео более романтичного содержания. Так, звезда поделилась со своими поклонниками необычным снимком, на котором балерина предстала в эротичном, но очень элегантном образе, пишет Dni.ru.
Анастасия опубликовала черно-белую фотографию. На балерине надет белоснежный брючный костюм по фигуре, а акцентом в кадре стал пышный бюст модели. Привычные массивные перстни на монохромном снимке не выглядят так аляписто, как обычно. А роскошный голливудский образ дополняют строгие оправы очков и прическа в стиле 20-х годов.
Волочкова назвала фотографию «Отражение». К сожалению, балерина отключила комментарии к своим постам в Instagram, поэтому мнения поклонников узнать не получилось.
Тем, кто подписан на страницу балерины, нетрудно заметить, что Волочкова стала все чаще публиковать видео и фотографии, которые были сделаны на заре ее карьеры.
Сейчас в это сложно поверить, что юная Настя блистала в классических постановках, исполняя главные партии.
В тонкой и чувственной девушке, неплохо крутящей фуэте и справляющейся со сложными элементами танца, трудно узнать фрик-балерину, которую страна будет помнить лишь благодаря голым снимках на Мальдивах.