Запомни! Есть четыре продукта, которые категорически нельзя разогревать

Однако повторное нагревание еды на самом деле небезопасно. По мнению экспертов, некоторые продукты вообще никогда не следует разогревать, если вы хотите сохранить свое здоровье.

Всеми способами старайтесь съедать эти продукты сразу:

1. Овощи

Хранение овощей ненадлежащим образом или их повторное нагревание не только опасно - оно может быть даже смертельно опасным!

По данным Центра по безопасности пищевых продуктов, оставшиеся овощи всегда должны храниться при 4 С. Если вы планируете хранить их дольше, заморозьте их.

Шпинат, свекла, салат и сельдерей содержат высокий уровень нитратов, которые могут накапливаться, если овощи подвергаются воздействию комнатной температуры.

Согласно исследованиям, нитраты вызывают метгемоглобинемию у детей, редкое заболевание крови, симптомами которого являются судороги, одышка и усталость.

2. Растительное масло

Повторное нагревание блюд, приготовленных на растительном масле, очень опасно и связано с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта и рака.

Согласно последним исследованиям, повторное нагревание полиненасыщенных масел, содержащих линолевую кислоту (подсолнечное, рапсовое и кукурузное масла), высвобождает 4-гидрокси-транс-2-ноненаль (4-HNE), токсин, полученный из жирных кислот, который может нанести серьезный вред вашему здоровью.

Это токсичное соединение напрямую связано с сердечными заболеваниями, проблемами печени, болезнью Альцгеймера, Хантингтона и некоторыми видами рака. Растительные масла предназначены лишь для единичного использования! Помните это.

3. Рис

Рис нужно правильно хранить, если вы хотите оставаться здоровым. Агентство по стандартам питания говорит, что сырой рис содержит споры вредных бактерий, которые могут выжить даже во время горячей обработки.

Если рис хранится при комнатной температуре, эти споры будут размножаться и вызывать многочисленные проблемы с пищеварением. Споры могут даже пережить повторный нагрев, поэтому эксперты рекомендуют позаботиться о безопасном месте для хранения.

4. Курица

Куриное мясо известно своим низким содержанием белка. Когда курицу повторно нагревают, его состав меняется на более опасный.

Это особенно относится к использованию микроволновой печи, которая обычно не прогревает пищу равномерно. Помните, что куриное мясо можно хранить до двух дней (не считая заморозки).