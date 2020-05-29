Пт, 29.05.2020
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Фанаты Седоковой предположили ее беременность по откровенному фото

Анна Седокова и Янис Тимма

ФОТО: Скриншот с Instagram

Очередное фото Анны Седоковой навело ее подписчиков в Instagram на мысли о новой беременности. Певица сделала селфи в черном, упругом боди с глубоким декольте, пишет Пятый канал.

Артистка выбрала этот предмет туалета, потому что он отлично подчеркивает ее большую грудь. Но вместе с бюстом многие фанаты усмотрели и округлившийся животик. Повод для таких мыслей подкинула сама автор поста.

Вы ничего не видели. Да?

— написала Седокова, а на фото приложила палец к губам, призывая зрителей хранить молчание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О чем не стоит распространяться поклонникам, они интерпретировали сами. Часть из них предположила, что Анна заигрывает, намекая на откровенное белье.

«Все самое интересное все уже видели»,

«Видели-видели, фигурка — шик», - ответили в комментариях.

Другие решили, что артистка поправилась в самоизоляции.

«Аня, срочно худеть», — привали пользователи.

А третья группа без сомнений заявила: Седокова ждет ребенка. Поверить в это многим оказалось легко, ведь их любимица — мать троих детей.

«Пузико»;

«Беременна»;

«Положительный тест на беременность», — отреагировали юзеры.

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