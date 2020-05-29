ВИДЕО ⟩ С приходом тепла Нарву терроризирует редкое животное

«Осторожно, вы можете быть заражены хорошим настроением!» – таков девиз весельчаков из города Нарвы, которые называют себя «НеНарваДушные». Ребята не просто шутят, а поднимают острые темы.
На этот раз «НеНарваДушные» разместили в Facebook шуточное видео, чтобы напомнить жителям Ида-Вирумаа, что в эти теплые деньки нужно не забывать убирать за собой мусор.
«Нарвская свинья – преобладающий вид быдла в городе Нарва, – на манер известного зоолога Дроздова говорит один из участников «НеНарваДушных», – Надо быть максимально аккуратным, чтобы не вызвать агрессию».
Смотрите видео и не вздумайте обижаться, даже если вдруг узнаете себя! Просто будьте внимательнее к природе!