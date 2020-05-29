ПРОСТО ТРОСТИНКА ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета в бикини похвасталась татуировками

Дочь убитого в 2005 году лидера преступной группировки Калева Курга — Мэдилин Кург большую часть времени сейчас проводит дома со своим домашним любимцем.
На днях девушка опубликовала снимок в микро-бикини, которое позволило рассмотреть все татуировки Мэдилин.
Абонент, которому вы сейчас звоните, на выходные натянул бикини и не может сейчас ответить,
— подписала она фото.
Отметим, что Мэдилин сравнительно недавно вернулась в Эстонию из штатов, где она прожила несколько лет. Там девушка пробовала построить карьеру актрисы и даже смогла принять участие в съемках знаменитого мюзикла «Ла-Ла Ленд».