Пт, 29.05.2020
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ПРОСТО ТРОСТИНКА ⟩ Дочь эстонского криминального авторитета в бикини похвасталась татуировками

Madilyn Kurg

ФОТО: Instagram

Дочь убитого в 2005 году лидера преступной группировки Калева Курга — Мэдилин Кург большую часть времени сейчас проводит дома со своим домашним любимцем. 

На днях девушка опубликовала снимок в микро-бикини, которое позволило рассмотреть все татуировки Мэдилин.

Абонент, которому вы сейчас звоните, на выходные натянул бикини и не может сейчас ответить,

— подписала она фото. 

Отметим, что Мэдилин сравнительно недавно вернулась в Эстонию из штатов, где она прожила несколько лет. Там девушка пробовала построить карьеру актрисы и даже смогла принять участие в съемках знаменитого мюзикла «Ла-Ла Ленд».

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