НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Самый известный украинец Эстонии станет гостем JAM AIR!

«В прошлое воскресенье техника не хотела с нами дружить, мы пытались договориться с ней, но благосклонности не добились. Мы справились не смотря на то, что работала только одна камера и эфир пришлось прервать после 67 минут вещания и возобновить уже по новой ссылке. Надо сказать, что это первый случай за два месяца нашей работы и он стал нам хорошим уроком. Похоже, мы немного расслабились, но не потеряли сцепку, что самое важное,» – говорит ведущий, он же автор и режиссер проекта JAM AIR! Юрий «Юрбан» Новиков.

ФОТО: Промо

В ближайшее воскресенье гостем эфира станет «самый известный украинец Эстонии», лидер эстонско-украинской группы Свята Ватра, автор, композитор, потрясающий инструменталист Руслан Трочинский.

Переехав из Украины в Эстонию в 2005 году Руслан добился больших успехов в нашей стране. Группа, которую он создал, много и с успехом гастролирует не только по всей Эстонии и Прибалтике, но и по всему миру, выступая на крупнейших фолк- и рок-фестивалях в Америке, Канаде и всей Европе. Помимо музыкальной деятельности, Руслан играет роли в театре, работает в звукозаписывающей студии, занимается продюссированием и музыкальным дизайном, а также активно участвует в развитии культурных отношений между Украиной и Эстонией.

В течение онлайн-стрима JAM AIR! Руслан исполнит свои любимые песни, композиции из репертуара Свята Ватра и, конечно, ответит на вопросы ведущего и зрителей эфира.