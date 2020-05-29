Три знака Зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами

ОВЕН
В начале лета у вас получится здорово увеличить финансовое положение. Появятся выгодные проекты и подработки. Тратить тоже будет приятнее, ведь это будут не последние деньги. Можете позволить дорогостоящие покупки.
РАК
В начале лета перед вами откроются новые перспективы. Если будете активнее и смелее, то сможете завести важные деловые контакты, а они в свою очередь помогут вам улучшить финансовое положение. Астрологи рекомендуют не растрачивать энергию на неважные дела и не отвлекаться. Улучшить финансовое положение, правда, с перспективой на скорое будущее, сможете благодаря учебе и саморазвитию.
ВОДОЛЕЙ
В начале лета вы получите колоссальную поддержку родных и близких, поэтому будете полны сил и энергии на любые свершения. Чтобы улучшить свое финансовое положение, важно будет только правильно фильтровать рабочие предложения и не лениться – у вас все получиться. Работа будет сама идти к вам и приносить с собой заработок.