Три знака Зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами

ОВЕН

В начале лета у вас получится здорово увеличить финансовое положение. Появятся выгодные проекты и подработки. Тратить тоже будет приятнее, ведь это будут не последние деньги. Можете позволить дорогостоящие покупки.

РАК

В начале лета перед вами откроются новые перспективы. Если будете активнее и смелее, то сможете завести важные деловые контакты, а они в свою очередь помогут вам улучшить финансовое положение. Астрологи рекомендуют не растрачивать энергию на неважные дела и не отвлекаться. Улучшить финансовое положение, правда, с перспективой на скорое будущее, сможете благодаря учебе и саморазвитию.

ВОДОЛЕЙ