Пт, 29.05.2020
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Три знака Зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Астрологи назвали три знака зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами, пишет Segodnya.

ОВЕН

В начале лета у вас получится здорово увеличить финансовое положение. Появятся выгодные проекты и подработки. Тратить тоже будет приятнее, ведь это будут не последние деньги. Можете позволить дорогостоящие покупки.

РАК

В начале лета перед вами откроются новые перспективы. Если будете активнее и смелее, то сможете завести важные деловые контакты, а они в свою очередь помогут вам улучшить финансовое положение. Астрологи рекомендуют не растрачивать энергию на неважные дела и не отвлекаться. Улучшить финансовое положение, правда, с перспективой на скорое будущее, сможете благодаря учебе и саморазвитию.

ВОДОЛЕЙ

В начале лета вы получите колоссальную поддержку родных и близких, поэтому будете полны сил и энергии на любые свершения. Чтобы улучшить свое финансовое положение, важно будет только правильно фильтровать рабочие предложения и не лениться – у вас все получиться. Работа будет сама идти к вам и приносить с собой заработок.

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