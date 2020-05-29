МАЛЫШКА ИЗ «ВОРОНИНЫХ» ⟩ Девочка выросла! Как сейчас выглядит 16-летняя актриса?

Марии Ильюхиной, родителей которой в «Ворониных» сыграли Екатерина Волкова и Георгий Дронов, осенью исполнилось 16 лет. Сериал стартовал в 2009 году — Маша присоединилась к нему совсем маленькой девочкой и практически выросла на съёмочной площадке.

И сейчас малышка-актриса превратилась в яркую цветущую девушку с роскошными локонами и в отличной физической форме.

Ведь Маша — не только звезда сериалов, но и КМС по художественной гимнастике. Поэтому фото шпагата в ее Instagram, где уже 293 тыс. подписчиков, дело обычное. Также девушка с отличием закончила девятый класс в Академическом лицее имени Ломоносова, пишет 7days.ru.

Есть место в жизни Маши и другим сторонам искусства: она занимается музыкой, пишет стихи, книгу и осваивает Yputube.