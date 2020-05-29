РАСТЕТ КОПИЕЙ ПАПЫ? ⟩ Ани Лорак показала свежее фото повзрослевшей дочери

Правда, сейчас, во время вынужденной самоизоляции, семейные видео и фото стали все же чаще появляться в соцсети звезды. Так, к примеру, на днях Ани поделилась в своих Instagram-stories новым снимком 8-летней Софии. На фотографии девочка предстала в стильном наряде: ярком платье с цветочным принтом, серебристой косухе и белых кроссовках.