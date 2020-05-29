КОРОЛЕВА СНОВА В ДЕЛЕ ⟩ Эстонская красотка показала фото в странном бикини

Блогер из Эстонии Анита Сибул поправу считается эстонской королевой снимков в бикини. Еще во времена, когда границы были открыты, девушка посещала новую жаркую страну едва ли не каждый сезон и, конечно же, радовала фанатов снимками в купальниках. Но и в условиях карантина Анита нашла способ не уступать традициям.
На днях на ее страничке в Instagram появилось фото в бикини белого цвета, которое было сделано во время поездки в Будапешт. Немного необычный для Аниты выбор купальника, который чем-то напоминает спортивное нижнее белье, пришелся поклонникам по вкусу!
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