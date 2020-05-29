ВИДЕО ⟩ Пародия Галкина на Собянина и Путина про график прогулок стала хитом

Юморист Максим Галкин выпустил новый политический скетч, посвященный утвержденному в Москве графику прогулок жителей. Ролик с ним он опубликовал на своем канале на YouTube.

Сценка пародирует рабочую встречу президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина, пишет TopNews.

Рассказывая от лица «Собянина» о том, что на граждане отныне имеют право, его персонаж упоминает о том, что они могу «повеситься» в парках из-за карантина, исключительно чтобы растянуть страдающие из-за постоянного сидения дома позвоночник и суставы.

«Повесился на руках, я имею в виду», – добавляет «Собянин».

«Гражданам разрешается смотреть на зеленые насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстояние полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки», — говорит «Собянин».

Также «Путин» попросил «Собянина» штрафовать нарушителей прогулок на сумму не более пяти тысяч рублей, поскольку штраф «не должен превышать размер выплат помощи от государства».

Наибольший «дискурс» между ними возник касательно названия инициативы московских властей. Мэр предлагает назвать это «графиком, чтобы подышать свежим воздухом», на что «Путин» отметил, что формулировка «свежий» по отношению к Москве звучит не подходяще.

«Звучит не демократично, как-будто мы решаем, как кому дышать, а кому — нет. Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще. Пока», – отвечает на это «Путин».

После обсуждения они пришли к названию.

«График, чтобы подышать свободно. Через день», – подытожил обсуждение «Президент» и положил ручку на стол.

В комментариях к видео многие сказали, что Максим Галкин не снижает остроту своих пародий, держа планку профессионального комика. Однако некоторые обратили внимание на то, что «Путин» в этот раз не кинул свою ручку на стол, как недавно это сделал в процессе совещания.

Менее, чем за 10 часов публикации, ролик набрал около 1,3 млн просмотров.