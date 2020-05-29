ВИДЕО ⟩ В Таллинне полиция скрутила молодого рэпера на капоте

Noor Väike Marps попал в ряды знаменитостей Eesti Soundcloud с песней «Tibulinnu», которая имеет более 500 000 просмотров на Youtube. Но теперь юный рэпер стал главным героем другого популярного видео в социальных сетях, и это уже не музыкальный клип, пишет Elu24.

В Twitter было опубликовано видео, осуждающее насилие со стороны полиции в Соединенных Штатах, а в качестве примера того, как надо проводить корректное задержание, опубликовали видео, в котором эстонские полицейские задерживают молодого человека.

По словам анонимного оператора, полиция приехала не на задержание лично рэпера Marps. По словам анонимного режиссера, полиция оказалась на Балтийском вокзале из-за предшествующей там драки.

Однако 19-летний рэпер начал мешать их работе. «Marps начал «гавкать» рядом с ними и вообще не слышал предупреждений», – вспоминает режиссер. «Тогда это пресекли». Marps не хотел сотрудничать с правоохранительными органами. «Положи руки за спину», – они должны были убедить его.

По словам самого рэпера, он приехал, чтобы выручить друга, у которого возникли небольшие проблемы с таксистом. Однако сам рэпер получил кулаком в лицо от таксиста, который разозлился и начал кричать. Тем не менее, человек, который сообщил в полицию, назвал произошедшее дракой. По словам рэпера, он не заслужил того, чтобы его так скручивали.