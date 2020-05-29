Пт, 29.05.2020
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ВИДЕО ⟩ В Таллинне полиция скрутила молодого рэпера на капоте
Комментарий полиции!

Очевидец заснял на видео, как полицейские довольно жестко успокаивают молодого эстонского рэпера, который выступает под псевдонимом Noor Väike Marps.

Noor Väike Marps попал в ряды знаменитостей Eesti Soundcloud с песней «Tibulinnu», которая имеет более 500 000 просмотров на Youtube. Но теперь юный рэпер стал главным героем другого популярного видео в социальных сетях, и это уже не музыкальный клип, пишет Elu24.

В Twitter было опубликовано видео, осуждающее насилие со стороны полиции в Соединенных Штатах, а в качестве примера того, как надо проводить корректное задержание, опубликовали видео, в котором эстонские полицейские задерживают молодого человека. 

По словам анонимного оператора, полиция приехала не на задержание лично рэпера Marps. По словам анонимного режиссера, полиция оказалась на Балтийском вокзале из-за предшествующей там драки.

Однако 19-летний рэпер начал мешать их работе. «Marps начал «гавкать» рядом с ними и вообще не слышал предупреждений», – вспоминает режиссер. «Тогда это пресекли». Marps не хотел сотрудничать с правоохранительными органами. «Положи руки за спину», – они должны были убедить его.

По словам самого рэпера, он приехал, чтобы выручить друга, у которого возникли небольшие проблемы с таксистом. Однако сам рэпер получил кулаком в лицо от таксиста, который разозлился и начал кричать. Тем не менее, человек, который сообщил в полицию, назвал произошедшее дракой. По словам рэпера, он не заслужил того, чтобы его так скручивали.

По данным полиции, рэпер не был трезвым. «Полиция была вызвана на Тоомпуйестее в Таллинне, где было объявлено о нападении. В ходе оказания помощи потерпевшему был задержан агрессивный молодой человек, который не был вовлечен в какое-либо конкретное событие, но нарушил работу патруля и нарушил запрет на пребывание, наложенный на него патрулем. Молодого человека отправили трезветь».

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