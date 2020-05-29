ВИДЕО ⟩ В Таллинне полиция скрутила молодого рэпера на капоте
Очевидец заснял на видео, как полицейские довольно жестко успокаивают молодого эстонского рэпера, который выступает под псевдонимом Noor Väike Marps.
Noor Väike Marps попал в ряды знаменитостей Eesti Soundcloud с песней «Tibulinnu», которая имеет более 500 000 просмотров на Youtube. Но теперь юный рэпер стал главным героем другого популярного видео в социальных сетях, и это уже не музыкальный клип, пишет Elu24.
В Twitter было опубликовано видео, осуждающее насилие со стороны полиции в Соединенных Штатах, а в качестве примера того, как надо проводить корректное задержание, опубликовали видео, в котором эстонские полицейские задерживают молодого человека.
По словам анонимного оператора, полиция приехала не на задержание лично рэпера Marps. По словам анонимного режиссера, полиция оказалась на Балтийском вокзале из-за предшествующей там драки.
Однако 19-летний рэпер начал мешать их работе. «Marps начал «гавкать» рядом с ними и вообще не слышал предупреждений», – вспоминает режиссер. «Тогда это пресекли». Marps не хотел сотрудничать с правоохранительными органами. «Положи руки за спину», – они должны были убедить его.
По словам самого рэпера, он приехал, чтобы выручить друга, у которого возникли небольшие проблемы с таксистом. Однако сам рэпер получил кулаком в лицо от таксиста, который разозлился и начал кричать. Тем не менее, человек, который сообщил в полицию, назвал произошедшее дракой. По словам рэпера, он не заслужил того, чтобы его так скручивали.
По данным полиции, рэпер не был трезвым. «Полиция была вызвана на Тоомпуйестее в Таллинне, где было объявлено о нападении. В ходе оказания помощи потерпевшему был задержан агрессивный молодой человек, который не был вовлечен в какое-либо конкретное событие, но нарушил работу патруля и нарушил запрет на пребывание, наложенный на него патрулем. Молодого человека отправили трезветь».