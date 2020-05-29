Звезда «Москва слезам не верит» потеряла из-за коронавируса мужа и заразилась сама

Супруг известной по фильму «Москва слезам не верит» актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний режиссер Самвел Гаспаров, умер от коронавируса. Сама исполнительница роли Александры также заразилась.
Печальную новость опубликовал главный редактор журнала армян Узбекистана «Депи Апага» Георгий Сааков, передает TopNews.
Он уточнил, что о произошедшем в семье Натальи Вавиловой ему рассказала завлит Тбилисского грибоедовского театра Нина Шадури.
«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким», – написал он в соцсетях.
Подписчики главреда выразили соболезнования Наталье Вавиловой.
Наталья Вавилова известна также своей ролью в фильме «Розыгрыш». С Гаспаровым она познакомилась во время премьеры «Москва слезам не верит».
Ее муж за свою карьеру снял такие фильмы, как «Забудьте слово смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой», «Без особого риска» и другие.