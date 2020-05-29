Звезда «Москва слезам не верит» потеряла из-за коронавируса мужа и заразилась сама

Печальную новость опубликовал главный редактор журнала армян Узбекистана «Депи Апага» Георгий Сааков, передает TopNews.

Он уточнил, что о произошедшем в семье Натальи Вавиловой ему рассказала завлит Тбилисского грибоедовского театра Нина Шадури.

«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким», – написал он в соцсетях.

Подписчики главреда выразили соболезнования Наталье Вавиловой.

Наталья Вавилова известна также своей ролью в фильме «Розыгрыш». С Гаспаровым она познакомилась во время премьеры «Москва слезам не верит».