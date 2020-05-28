И ВЫ ТОЖЕ! ⟩ Пять важных ошибок, которые делают большинство владельцев ноутбуков

Крышка ноутбука

Многие, чтобы выключить ноутбук, просто закрывают крышку. Тут все зависит от настроек, как правило, ноутбук просто уходит в спящий режим. Но при этом потребляет аккумулятор. Если вам не нужен ноутбук долгое время, то лучше его выключить классическим способом.

Но перед тем как закрыть крышку, необходимо посмотреть, нет ли посторонних предметов на клавиатуре, иначе можно повредить экран. И еще совет: крышку закрывать нужно двумя руками, чтобы избежать перекоса.

Клавиатура

Многие привыкли принимать пищу за компьютером. Главное — не солить. И это не шутки. Частички соли, которые попадают под клавиатуру, могут вывести её из строя. Как известно соль сильно повышает проводимость тока, если растворить её в воде.

Зарядное устройство

Многие даже не обращают на него внимания, но оно не должно быть закрыто никакими предметами, например, одеялом. Даже если перегрева не будет, то от постоянного нагрева со временем оно быстрее выйдет из строя, пишет zen.yandex.ru.

USB разъемы

Пожалуй, самая больная тема. Многие "втыкают" мышку и другие устройства вслепую. Так изнашивается контактная группа от физического воздействия. Всегда аккуратно и осознанно вставляйте вилку USB в гнездо. Она вставляется только одной стороной.

У любого более менее мощного ноутбука есть слева или справа радиатор охлаждения и специальные отверстия. И многие, когда работают, невзначай их закрывают. Потихоньку конструкция нагревается, температура внутри повышается, и со временем что-то выйдет из строя.