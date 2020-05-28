Чт, 28.05.2020
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ЧЕРТОВЩИНА! ⟩ Священник читал молитву, и через него прошел кот

Священник записывал утреннюю молитву, когда сквозь него решил пройти кот, сделав это видео вирусным

ФОТО: twitter

Преподобный Роберт философски отнесся к новой звезде в своем видео, пишет Лайф.

На днях твиттер-аккаунт Кентерберийского собора поделился с подписчиками забавным роликом. На нем настоятель англиканского собора сидел на скамье, обращаясь к пастве с утренней молитвой. Но внезапно местный котик Лео уверенно зашел сперва в кадр, а затем и под подол сутаны священника. Отец Роберт даже не сбился с мысли, продолжив речь, но напрасно — всё внимание кот уже перетянул на себя.

Пользователи «Твиттера» пришли в восторг от такого невозмутимого котика, посмотрев ролик 80 000 раз и поставив 2 600 лайков. Пространство для шуток было просто необъятным, поэтому никто даже не пытался себя сдерживать. К пользователям «Твиттера» присоединились и их коллеги с Reddit, пишет Bored Panda.

Кентерберийский собор и его священнослужители пытаются всячески развлечь свою паству во время карантина, поэтому часто выкладывают различные ролики. Например, на их YouTube-канале можно посмотреть, как святой отец зачитывает вслух известные христианские произведения, среди них — «Путешествие с ослом» Роберта Л. Стивенсона. Но ничто не вызвало такой яростный отклик пользователей Сети, как проказливый черный кот Лео.

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