ЧЕРТОВЩИНА! ⟩ Священник читал молитву, и через него прошел кот

На днях твиттер-аккаунт Кентерберийского собора поделился с подписчиками забавным роликом. На нем настоятель англиканского собора сидел на скамье, обращаясь к пастве с утренней молитвой. Но внезапно местный котик Лео уверенно зашел сперва в кадр, а затем и под подол сутаны священника. Отец Роберт даже не сбился с мысли, продолжив речь, но напрасно — всё внимание кот уже перетянул на себя.