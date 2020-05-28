ЧЕРТОВЩИНА! ⟩ Священник читал молитву, и через него прошел кот

На днях твиттер-аккаунт Кентерберийского собора поделился с подписчиками забавным роликом. На нем настоятель англиканского собора сидел на скамье, обращаясь к пастве с утренней молитвой. Но внезапно местный котик Лео уверенно зашел сперва в кадр, а затем и под подол сутаны священника. Отец Роберт даже не сбился с мысли, продолжив речь, но напрасно — всё внимание кот уже перетянул на себя.
This interview clearly interrupted a game of feline hide and seek https://t.co/BspMtehsnI— Larry the Cat (@Number10cat) May 27, 2020
Кентерберийский собор и его священнослужители пытаются всячески развлечь свою паству во время карантина, поэтому часто выкладывают различные ролики. Например, на их YouTube-канале можно посмотреть, как святой отец зачитывает вслух известные христианские произведения, среди них — «Путешествие с ослом» Роберта Л. Стивенсона. Но ничто не вызвало такой яростный отклик пользователей Сети, как проказливый черный кот Лео.