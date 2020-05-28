НАШУ СЕМЬЮ ЗАКАЗАЛИ ⟩ Яна Рудковская поклялась мстить за сына

Напомним, недавно в Сети разошлась информация о психических проблемах, которые якобы есть у сына Рудковской и Плющенко. По мнению Яны, подобные «диагнозы» – уголовное преступление, клевета, вторжение в личную жизнь.

– Это вершина цинизма, – сказала продюсер. – Вершина клеветы, безобразия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Продюсер не скрывает, что в тот момент, когда увидела ту жуткую публикацию, была готова разорвать ее автора. Яна подозревает: появление того материала было чьим-то заказом, скорее всего, полагает Рудковская, за него заплатили.

– Я не исключаю, что это был заговор, – настаивает Яна.

Злость и обида живут в ее сердце по сей день, Рудковская не собирается никого прощать. Главной виновницей случившегося она считает главного редактора издания и собирается довести разбирательства до конца.

Также Яна призналась, что неизвестные угрожали жизни ее ребенка в конце прошлого года, и она поклялась поймать и наказать «этих психопатов». Не простит Рудковская и тех, кто травил ее супруга Евгения Плющенко, когда он из-за проблем со спиной снялся с соревнований на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

– У меня было очень плохое предчувствие, – поделилась воспоминаниями о жуткой истории Яна. – На последней тренировке перед индивидуальными соревнованиями у него порвалась цепочка, и упал крестик. Он очень верующий человек, и это был плохой знак... Он снялся с соревнований, мы идем с ним вместе, у него белое лицо, и он говорит: «Яна, я не могу идти». Ему сразу сделали уколы, и мы вылетели в Израиль. Врач сидит перед нами у монитора и спрашивает: «Если бы вы были пятый или шестой в разминке, вы бы пошли на новокаиновую блокаду, которая бы купировала боль?» И Женя ответил, что пошел бы без сомнений.