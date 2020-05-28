Гороскоп Василисы Володиной на июнь 2020 года

Лев

Биоэнергетика и наш успех тесно связаны друг с другом. Именно поэтому в июне Львам понадобится держать свои планы в секрете от окружающих. В противном случае они могут сорваться еще на начальных этапах. Также полезным станет стремление к самодостаточности. Не нужно постоянно обращаться за помощью к окружающим.

Если хочется стабильности в любви, придется держать себя в руках в трудные моменты. Не нужно выяснять отношения и ругаться на пустом месте. Импульсивные Львы могут заставить вторую половинку отвернуться и потерять доверие. Эксперты рекомендуют людям этого Знака как можно больше времени посвящать общению с семьей.

Дева

Люди каждого знака Зодиака по-разному выражают свои чувства. В комфортной обстановке Девы являются самыми приятными собеседниками. Они умеют слушать и говорить на нужные темы. Именно такими и стоит быть в июне. Это поможет найти новых друзей, вторую половинку, преуспеть в работе и повысить свой авторитет в глазах окружающих.

В период с 5 по 21 число включительно возможны необратимые события. Невозможность повернуть всё вспять и исправить — это не причина переживать. Наоборот, такие события будут доказательством того, что судьба и карма периодически корректируют наш жизненный путь. Это будет как раз один из таких периодов.

Весы

Первая декада июня для Весов станет крайне непростой и нервной. Три способа мгновенного привлечения удачи помогут Весам остаться на плаву, если произойдет что-то непредвиденное и неприятное. После 10 июня звезды и планеты медленно начнут приходить в норму и обретать гармонию. Вторая половина месяца отлично подходит для отдыха.

В июне звезды советуют Весам не принимать скоропалительных решений, так как последствия таких решений могут серьезно ударить по кошельку, по уверенности, а в некоторых случаях и по авторитету. В целом июнь будет временем, в которое нужно взвешивать все за и против. Не помешают советы близких людей и коллег.

Скорпион

Скорпионам стоит следовать законам Вселенной, чтобы не навлекать на себя и свою семью лишних проблем и бед. Необходимо помнить о том, что всё должно быть в равновесии, в гармонии. Это касается и приоритетов. Необходимо помнить о работе и делах по дому, но не забывать о себе и о близких.

Вполне возможно, что до 5 июня и в третьей декаде месяца Скорпионам придется принимать важные решения. Это будут непростые дилеммы, но справиться с ними не составит особого труда. Важно лишь поддерживать свой путь и не бояться испытаний, ведь они делают нас сильнее, опытнее, лучше во всех смыслах.

Стрелец