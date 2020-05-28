БЕЗУПРЕЧНАЯ ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии рассказала, как просыпаться утром с самым приятным чувством

Так важно просыпаться каждое утро с чувством благодарности. Очень сложно не напрягаться из-за таких вещей, как учеба, работа, отношения и многое другое, но если ты окружен любимыми людьми и занимаешься любимым делом - находишь счастливые моменты даже в самые сложные дни. Я все еще учусь так жить, но с каждым днем я все больше к этому привыкаю, но это все, о чем я могла просить,