БЕЗУПРЕЧНАЯ ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии рассказала, как просыпаться утром с самым приятным чувством

Блогер, путешественница и визажист из Эстонии Лиза Линд опубликовала очередной снимок на своей странице в Instagram.
Лиза позирует в домашнем халате с чашкой утреннего напитка, а в подписи к фото она рассказала, что делать, чтобы просыпаться по утрам с самым лучшим чувством - благодарности.
Так важно просыпаться каждое утро с чувством благодарности. Очень сложно не напрягаться из-за таких вещей, как учеба, работа, отношения и многое другое, но если ты окружен любимыми людьми и занимаешься любимым делом - находишь счастливые моменты даже в самые сложные дни. Я все еще учусь так жить, но с каждым днем я все больше к этому привыкаю, но это все, о чем я могла просить,
- написала Линд под фото.