ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из-за этой особо охраняемой природной территории под Пярну застопорился проект Rail Baltica

По какой-то причине не было проведено исследование, которое показало бы, какое влияние проект Rail Baltica окажет на птичий район Луйтемаа, входящий в сеть охранных участков Natura, центральный элемент в охране биоразнообразия на территории стран-членов Европейского Союза. Луйтемаа находится где-то между Хядамеэсте и Тахкуранна. По мнению парламента, это нужно было исследовать основательно и с научной точки зрения.