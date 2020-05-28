ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из-за этой особо охраняемой природной территории под Пярну застопорился проект Rail Baltic
Верховный суд 19 мая частично аннулировал детальную планировку железнодорожной трассы Rail Baltic в Пярнуском уезде. Камнем преткновения стал так называемый птичий район в Луйтемаа. Пятикилометровый отрезок проходил бы всего в 100 метров от этого места.
Фотограф портала Elu24 сделал снимки в этом месте в Пярнуском уезде.
По какой-то причине не было проведено исследование, которое показало бы, какое влияние проект Rail Baltic окажет на птичий район Луйтемаа, входящий в сеть охранных участков Natura, центральный элемент в охране биоразнообразия на территории стран-членов Европейского Союза. Луйтемаа находится где-то между Хядамеэсте и Тахкуранна. По мнению парламента, это нужно было исследовать основательно и с научной точки зрения.
Похвально, что планировщики железнодорожной трассы пытались сдвинуть этот отрезок пути подальше от территории обитания птиц, но слишком далеко уйти не удалось, так как там уже начинают дома людей.
Смотрите фотографии этой территории!