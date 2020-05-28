Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сложили с себя королевские полномочия и обязанности, чтобы жить обычной самостоятельной жизнью и не привлекать внимания прессы, но уйти в тень им непросто. Особенно под ярким калифорнийским солнцем — переехав в Лос-Анджелес, пара оказалась окружена папарацци всех мастей, которые, похоже, открыли на герцогов Сассекских настоящую охоту, пишет Сплетник.
Так, в распоряжение сайта The Daily Beast попала информация, что Меган и Гарри страдают от нескончаемых атак дронов, которыми, как предполагается, управляют репортеры. Гаджеты массово запускают над домом, в котором сейчас живет пара вместе со своим годовалым сыном Арчи.
По данным The Daily Beast, было уже пять таких инцидентов — 9, 19, 20, 21 и 25 мая, о каждом из них Меган и Гарри сообщили полиции Лос-Анджелеса. По информации из заявлений, беспилотники пролетали на высоте около шести метров над землей.
Таким образом папарацци пытаются достать хоть какой-то эксклюзив о жизни пары на Голливудских холмах.
Они видят эти дроны и предполагают, что ими управляют фотографы, но они не могут быть уверенными на сто процентов. Меган получала угрозы и расистские оскорбления, когда выходила замуж, поэтому угроза террора для них реальна. Кроме того, представьте, если бы вы были на их месте, что бы вы чувствовали, когда дроны гудят у вас над головой, пока вы пытаетесь играть с сыном?
— поделился один из источников.
Напомним, что сейчас Меган и Гарри живут в доме, который, предположительно, принадлежит их другу, киномагнату Тайлеру Перри. Платят ли супруги арендную плату за жилище, журналистам пока неизвестно.