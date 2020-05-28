Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию после атак дронов на их дом в Лос-Анджелесе

Они видят эти дроны и предполагают, что ими управляют фотографы, но они не могут быть уверенными на сто процентов. Меган получала угрозы и расистские оскорбления, когда выходила замуж, поэтому угроза террора для них реальна. Кроме того, представьте, если бы вы были на их месте, что бы вы чувствовали, когда дроны гудят у вас над головой, пока вы пытаетесь играть с сыном?