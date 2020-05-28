ФОТО ⟩ Как мило! Исполнители хита «Пчеловод» ждут ребенка

Группа RASA прославилась благодаря песне под названием «Пчеловод», которая за короткое время стала хитом.
Солисты дуэта Дарья Шейко и Виктор Попелеев признались, что скоро станут родителями. Для супругов этот ребенок будет первым.
О столь важном событии артисты красиво сообщили фанатам, опубликовав в Instagram романтичное видео, на котором Виктор нежно целует округлившийся живот супруги.
«Ты — самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив. Это было до карантина», — подчеркнул певец, намекая на то, что малыш был зачат до пандемии.