Чт, 28.05.2020
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ФОТО ⟩ Как мило! Исполнители хита «Пчеловод» ждут ребенка

Группа RASA.

ФОТО: Instagram

Группа RASA прославилась благодаря песне под названием «Пчеловод», которая за короткое время стала хитом. 

Солисты дуэта Дарья Шейко и Виктор Попелеев признались, что скоро станут родителями. Для супругов этот ребенок будет первым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О столь важном событии артисты красиво сообщили фанатам, опубликовав в Instagram романтичное видео, на котором Виктор нежно целует округлившийся живот супруги.

«Ты — самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив. Это было до карантина», — подчеркнул певец, намекая на то, что малыш был зачат до пандемии.

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