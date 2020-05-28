Названа причина смерти популярного голливудского актера с украинскими корнями

Дмитрию Дьяченко было всего 52 года! А фанатов у него было немало: в фильмографии актера больше 40 проектов, среди которых «Солдат Джейн», «Индиана Джонс», «Запретная зона»…
В США установлена причина смерти популярного голливудского актера Дмитрия Дьяченко, который был найден мертвым 22 апреля в собственном доме в городе Дейтона-Бич, штат Флорида. Звезде фильма «Запретная зона» было всего 52 года.
Как сообщает TMZ, за несколько дней до смерти Дмитрий подвергся удару электрического тока напряжением 220 вольт, однако не это стало причиной его преждевременного ухода из жизни.
Делавший вскрытие патологоанатом абсолютно уверен в том, что Дьяченко скончался в результате передозировки двух препаратов — фентанила и диазепама.
Выяснилось, что актер страдал рядом заболеваний. У него было увеличено сердце (кардиомегалия) и имелись проблемы с работой коронарной артерии. У Дьяченко были рецепты врача на диазепам и гидрокодон — сильнодействующее обезболивающее, относящееся к опиоидным анальгетикам.
По предварительным данным, фентанил врач ему не выписывал. Это тоже сильный анальгетик. По всей видимости, дальнейшее расследование обстоятельств смерти Дмитрия полиция проводить не станет.