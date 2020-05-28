ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ ⟩ На этом фото есть обнаженная женщина. А вы сможете ее найти?!

Перед вами проект художника Йорга Дюстерваля. Тело модели было раскрашено так, что она полностью слилась с окружающим ее пейзажем, разглядеть ее сможет только очень внимательный человек.

Йорг – талантливый художник, который вот уже двадцать лет создает настоящие шедевры. Особенность его работ заключается в том, что он при помощи боди-арта скрывает своих моделей на фоне ярких пейзажей.

На этот раз художник прячет модель по имени Софи. ФОТО: Scanpix/Future Image

Одна из последних работ художника была сделана у водопада Кенигшюттер. На этот раз на картинке художник спрятал модель по имени Софи. Проверь себя и попробуй ее найти на разных фото!

А здесь вы тоже видите Софи? ФОТО: Scanpix/Future Image