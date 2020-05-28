ФОТО ⟩ Красотка из Эстонии стремится на обложку американского мужского журнала

Мерле Лииванд, эстонка, проживающая в штате Флорида, также известная как «русалка», стремится стать девушкой обложки американского мужского журнала Maxim, пишет Elu24.

Победитель конкурса под названием Maxim Cover Girl получит 25 000 долларов, фотосессию с известным модным фотографом Жилем Бенсимоном, а также попадет на обложку нового выпуска издания. Белокурая Лииванд решила принять участие в конкурсе по рекомендации друзей.

«Мне несколько раз рекомендовали его люди, связанные с модельным бизнесом, я выставила свою кандидатуру и прошла дальше», – рассказала эстонка, которая пожертвует половину своего призового фонда на благотворительность, если выиграет.

«Я пожертвую часть денег на борьбу с глобальным потеплением, сохраню чистоту океана и морской воды, а часть денег пойдет на то, чтобы уменьшить количество утопающих людей», – сказал Лииванд, добавив, что она также вложит часть призового фонда в свою собственную компанию Viking Beauty Secrets.