ФОТО ⟩ Анна Семенович ложится в клинику сбросить лишний вес

Пока одни жалуются на отсутствие денег из-за отмены концертов, другие заедают стресс. О такой проблеме рассказала певица Анна Семенович. Привычка с помощью еды бороться с лишним весом появилась у нее еще в юности, когда артистка занималась фигурным катанием.

Как призналась звезда на своей странице в Instagram, для нее лакомство было «похвалой за хороший результат на соревнованиях, как у собаки Павлова, а в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день». Вот и сейчас она продолжает заедать свой стресс.

По признанию Анны, «иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда — нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время».

Певица добавила, что за период режима самоизоляции она набрала лишние килограммы. Артистку очень напугала угроза потерять очень близкого человека и проблемы, связанные с работой.

«Это были очень сложные для меня три месяца, и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму!», – заявила артистка.

Также в Stories она рассказала, что будет ложиться в клинику, чтобы сбросить лишние килограммы. При помощи врачей артистка планирует сбросить 7 килограммов. Для этого Семенович собирается голодать. Работа над собой, как сказала артистка, продлится неделю.