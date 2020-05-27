ТОП-3 самых порочных знака Зодиака по гороскопу

Вряд ли кого-то из ныне живущих на Земле можно причислить к лику святых — ошибки совершает каждый. Однако если у одних в шкафу хранятся только пара маленьких скелетиков, то другие способны посвятить всю свою жизнь сладострастным утехам, грехам вроде алчности и гордыни, и прочему. Астрологи назвали три самых порочных знака зодиака.

Овны

Очень эмоциональные обладатели по истине взрывного характера. Агрессивность, жажда власти, стремление к непомерному потреблению — все это может поглотить Овнов, если только они не возьмут себя в руки. С ними следует быть аккуратными, стараться не выводить их из себя. Последствия действий Овнов, глаза которых застилает ярость и гнев — непредсказуемы.

Стрельцы

Большинство людей считает их обаятельными, харизматичными, приятными в общении интеллектуалами. Однако при близком душевном контакте становится ясно — этот, пожалуй, самый мистический знак зодиака — настоящий развратник и гедонист без рамок. Часто Стрельцы — склонные к азартным играм люди. Так что, им лучше держаться подальше от казино и игровых автоматов.

Скорпионы