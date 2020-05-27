Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным

Агата также призналась, что ей невероятно приятно работать в паре с Дмитрием Нагиевым, и поделилась ценным советом, который соведущий дал ей после ее расставания с мужем.

Мне с Димой очень комфортно. Близко его не знаю, но всегда восхищалась: человек умудряется столько лет удерживаться на вершине шоу-бизнеса. Взлететь-то могут многие, а вот закрепиться получается далеко не у всякого. Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила,

— рассказала Агата о поддержке со стороны Дмитрия Нагиева.

Примечательно, что Агата — не первая звезда, которой Нагиев протягивает руку помощи во время тяжелого периода расставания. Несколько лет назад пресса активно обсуждала общение Дмитрия и Ольги Бузовой — тогда в сеть попала личная переписка звезд, в которой Нагиев всячески утешает Бузову после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В беседе с журналистами издания Муцениеце также призналась, что не жалеет, что вынесла их развод с Прилучным в публичную плоскость. Агата убеждена, что в противном случае это расставание обросло бы еще большими слухами.

И я, и Паша — люди публичные. Мы регулярно делились с поклонниками счастливыми моментами своей семейной жизни, и думаю, было бы нечестно скрыть от них факт расставания... Кроме того, лучше сообщу об этом я, нежели потом буду читать о себе всякие небылицы,

— убеждена звезда.

Напомним, о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно в конце февраля. Актриса призналась, что после восьми лет совместной жизни они с мужем перестали друг друга понимать и начали много ссориться. Позже актриса рассказала, как Павел в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку, а потом вместе с детьми выгнал из их загородного дома.

Через некоторое время после этого Муцениеце призналась, что не считает себя врагом собственного мужа, но добавила, что искренне хотела бы, чтобы его ментальное здоровье пришло в норму. В середине мая стало известно, что Агата и Павел официально начали бракоразводный процесс.

Я развожусь! Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские,