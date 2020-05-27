ПРОЩАЙ, КАРАНТИН! ⟩ В каких странах жители Эстонии смогут отдохнуть в июне и июле

Испания

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес. Он также сообщил, что с 26 мая будет объявлен десятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавируса COVID-19. Это будет самый продолжительный траур в истории демократической Испании.

Он также объявил, что с июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится на условиях безопасности. Премьер подчеркнул, что туризм необходим Испании: ежегодно страна принимает более 80 млн туристов. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 власти намерены гарантировать, что туристы не подвергнутся риску заражения и вместе с тем сами не окажутся распространителями коронавируса.

Греция, Италия, Великобритания

Греция сообщила об открытии туристического сезона с 15 июня. Италия начнет принимать туристов из ЕС с 3 июня. Британия, по слухам, планирует с 8 июня открыть границы, правда правило двухнедельного карантина для въезжающих остается в силе, а его нарушение обойдется путешественнику в 1100 евро штрафа.

Хотя easyJet, Wizz Air и Ryanair объявили о возобновлении некоторых маршрутов в июне и июле, правительство Великобритании все еще рекомендует избегать поездок на некоторое время.

Генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон в своем заявлении отметил: «После четырех месяцев простоя мы решили вновь открыть маршруты в Италию, Грецию, Португалию, Испанию и Кипр. После десяти недель карантина ирландские и британские семьи могут перепланировать свои летние каникулы в Испанию, Португалию, Италию, Грецию и остальные страны Средиземноморья.

Железнодорожная линия Venice Simplon-Orient-Express снова начнет работать 8 июля. Все рейсы Ryanair будут выполняться в соответствии с новыми договоренностями. Все сотрудники и пассажиры Ryanair должны носить маски и дезинфицировать руки как на самолете, так и на терминалах аэропорта в соответствии с законами, принятыми в Европейском союзе».