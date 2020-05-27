Ср, 27.05.2020
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Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Лос-Анджелеса в другой город

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют новый переезд. Место для жизни в Лос-Анджелесе не совсем комфортно для герцогов, поэтому они рассматривают Нью-Йорк, пишет Сегодня.

Как сообщает издание Daily Star, королевский эксперт Британни Бергер уверена, что супруги планируют переезд в Нью-Йорк. Во-первых, в этом городе ситуация с эпидемией коронавируса намного лучше, а во-вторых, там живут более обеспеченные и знаменитые люди, поэтому на их семью будут меньше обращать внимание.

Люди в Большом Яблоке привыкли к тому, что там живут звезды и очень обеспеченные персоны, поэтому вряд ли кто-то побеспокоит там Меган и Гарри,

– утверждает Бриттани.

Также Меган хотела жить вместе со своей матерью Дорией Редлан, но пока неизвестно, согласится ли та поехать с ними в мегаполис.

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