Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Лос-Анджелеса в другой город

Как сообщает издание Daily Star, королевский эксперт Британни Бергер уверена, что супруги планируют переезд в Нью-Йорк. Во-первых, в этом городе ситуация с эпидемией коронавируса намного лучше, а во-вторых, там живут более обеспеченные и знаменитые люди, поэтому на их семью будут меньше обращать внимание.