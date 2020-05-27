Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Лос-Анджелеса в другой город

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют новый переезд. Место для жизни в Лос-Анджелесе не совсем комфортно для герцогов, поэтому они рассматривают Нью-Йорк, пишет Сегодня.
Как сообщает издание Daily Star, королевский эксперт Британни Бергер уверена, что супруги планируют переезд в Нью-Йорк. Во-первых, в этом городе ситуация с эпидемией коронавируса намного лучше, а во-вторых, там живут более обеспеченные и знаменитые люди, поэтому на их семью будут меньше обращать внимание.
Люди в Большом Яблоке привыкли к тому, что там живут звезды и очень обеспеченные персоны, поэтому вряд ли кто-то побеспокоит там Меган и Гарри,
– утверждает Бриттани.
Также Меган хотела жить вместе со своей матерью Дорией Редлан, но пока неизвестно, согласится ли та поехать с ними в мегаполис.