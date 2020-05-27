АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Еще до Нолана Таллиннский горхолл облюбовала другая знаменитость

Исторические кадры были опубликованы в группе Facebook «Советская Эстония». На них советская легенда – рок-группа «Кино» – прогуливается по Таллиннскому горхоллу.

Снимок был сделан в 1986 году, когда Виктор Цой и группа «Кино» выступали в Доме Черноголовых в Таллинне (тогда он еще назывался Домом культуры имени Я. Кройкса).

Группа «Кино» на крыше Таллиннского горхолла. ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki grupist Eesti NSV

«Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший в общей сложности за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование.

За время своего успеха Виктор Цой посетил Таллинн не менее трех раз. Весной 1988 года он дал два концерта и в Таллиннском горхолле, правда, без группы. Тогда он приезжал в Таллинн со своей женой.

Осенью 1988 года Цой вернулся в Эстонию уже со своими коллегами-музыкантами, пишет Elu24.

Фото из книги Виталия Калгина «Звезда имени Виктора Цоя». ФОТО: Elu24