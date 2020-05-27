АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Еще до Нолана Таллиннский горхолл облюбовала другая суперзвездa

Недавно вышедший новый трейлер фильма «Довод», в котором был взорван Таллиннский горхолл, напомнил о съемках Кристофера Нолана, которые проходили прошлым летом в нашей столице. Однако Нолан – не первая мировая звезда, которой пришлась по вкусу эта локация.
Исторические кадры были опубликованы в группе Facebook «Советская Эстония». На них советская легенда – рок-группа «Кино» – прогуливается по Таллиннскому горхоллу.
Снимок был сделан в 1986 году, когда Виктор Цой и группа «Кино» выступали в Доме Черноголовых в Таллинне (тогда он еще назывался Домом культуры имени Я. Кройкса).
«Кино» — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший в общей сложности за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование.
За время своего успеха Виктор Цой посетил Таллинн не менее трех раз. Весной 1988 года он дал два концерта и в Таллиннском горхолле, правда, без группы. Тогда он приезжал в Таллинн со своей женой.
Осенью 1988 года Цой вернулся в Эстонию уже со своими коллегами-музыкантами, пишет Elu24.
Успех «Кино» закончился, когда лидер группы Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии. Это случилось в августе 1990 года.