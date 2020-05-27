ФОТО ⟩ 2+2! Во Франции придумали, как загорать на пляже во время коронавируса

Так на пляже La Grande-Motte, который находится на юге Франции, открылся тестовый пляж на 66 мест, передает EuroWeekly. Загорающие могут забронировать частный пляж на три с половиной часа. Он официально называется «организованным пляжем».

Французы, которые два месяца находились в домашнем заточении, с нетерпением ждут выхода на пляжи. Так, все «ячейки для загорающих» в La Grande-Motte были зарезервированы всего за два часа. Людям разрешено находиться там с 9.30 до 12.30 или с 14.30 до 18.00, а днем пляж закрыт на уборку.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Отдыхающим разрешено плавать в море, но движение по самому пляжу устроено так, что люди не соприкасаются друг с другом. Отдельные места предлагаются для двух, четырех и шести человек.

В настоящее время система находится в стадии тестирования до 2 июня. Что будет происходить на других французских пляжах, пока неизвестно.

«Мы не претендуем на то, что нашли идеальное решение для любителей пляжей, но мы экспериментируем со способом, который позволяет вам загорать максимально безопасно», – объявили владельцы пляжа.

Кто знает, может быть именно эту задумку теперь переймут другие страны.

ФОТО: AFP/SCANPIX