Ср, 27.05.2020
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ФОТО ⟩ «Девчоночка моя капризная»: певец Niletto впервые показал свою мать

Певец Niletto

ФОТО: Instagram @niletto_official

Исполнитель хита «Любимка» трогательно поздравил маму с днем рождения, вызвав восторг своих поклонников.

28-летний Niletto стал звездой после выхода песни «Любимка». Данила Прытков (настоящее имя артиста) спокойно относится к славе и во всех интервью подчеркивает, что крайне благодарен родителям, хоть они и до последнего не верили в его успех.

По словам певца, отец убедился, что сын действительно чего-то достиг, только когда своими глазами увидел, как с Niletto просят сфотографироваться фанаты, пишет Woman.

26 мая исполнитель впервые показал свою мать Светлану в честь ее дня рождения и опубликовал поздравление в Instagram.

«Сегодня особенно крепко должен обнять… И обниму, когда смогу быть рядом, крепко! Девчоночка моя капризная. Моя драгоценная женщина!» — подписал фото Niletto.

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