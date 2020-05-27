ФОТО ⟩ «Девчоночка моя капризная»: певец Niletto впервые показал свою мать

Исполнитель хита «Любимка» трогательно поздравил маму с днем рождения, вызвав восторг своих поклонников.
28-летний Niletto стал звездой после выхода песни «Любимка». Данила Прытков (настоящее имя артиста) спокойно относится к славе и во всех интервью подчеркивает, что крайне благодарен родителям, хоть они и до последнего не верили в его успех.
По словам певца, отец убедился, что сын действительно чего-то достиг, только когда своими глазами увидел, как с Niletto просят сфотографироваться фанаты, пишет Woman.
26 мая исполнитель впервые показал свою мать Светлану в честь ее дня рождения и опубликовал поздравление в Instagram.
«Сегодня особенно крепко должен обнять… И обниму, когда смогу быть рядом, крепко! Девчоночка моя капризная. Моя драгоценная женщина!» — подписал фото Niletto.