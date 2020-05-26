Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

В последнее время о перенесшем инсульт артисте практически ничего не слышно, поэтому поклонники Бориса Моисеева забили тревогу. Появились даже слухи о том, что мэтр совсем плох. К счастью, эта информация не получила подтверждения, пишет Стархит.
66-летний Борис Михайлович уверяет, что чувствует себя превосходно.
Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что ты чуть ли не умер. Или еще пишут, что я бедствую, что продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить. И, как правило, всегда одно и то же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь»,
— негодует артист.
Сейчас Моисеев не выступает на концертах и не гастролирует, но на жизнь не жалуется.
Ежемесячно получаю авторские от песен. Их по-прежнему активно крутят, исполняют. Я в свое время весь музыкальный материал выкупил, так что являюсь полноправным его владельцем. Потом получаю пенсию и отдельную доплату от мэра — 30 тысяч рублей (почти 385 евро) — как заслуженный артист России, за что большое спасибо,
— отмечает звезда.
Нынешние доходы певца не сравнить с теми, что он получал на пике славы. Но этот факт не расстраивает Бориса Михайловича, который уже привык довольствоваться малым.
Дело в том, что у меня и нет тех трат, которые были раньше. Мне не нужно покупать пальто Prada за 12 тысяч долларов. В нем нет никакого смысла. А на необходимые вещи средств вполне хватает. Поехал в Юрмалу на лето — купил что-то. Поехал в Майами в круиз — закупился в своем любимом шопинг-молле «Авентура». В каждый приезд обязательно захожу туда, трачу восемь часов и закупаюсь всем на год вперед: от зубных щеток до верхней одежды. Так что нельзя сказать, что я совсем упертый домосед,
— подчеркнул Моисеев в беседе с «МК».