Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что ты чуть ли не умер. Или еще пишут, что я бедствую, что продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить. И, как правило, всегда одно и то же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь»,