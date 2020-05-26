«Вы ее плохо знаете»: Кейт Миддлтон уже ведет себя, как королева

Инсайдер утверждает, что характер Кейт Миддлтон является загадкой для всех. И даже особы королевского круга вряд ли догадываются о том, какова она на самом деле.

Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской - настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны, - отмечает информатор. - Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: «Я просто не знаю, кто она».

Герцогиню называют непроницаемой. «Я не увидел ничего, что в ней можно было бы любить или не любить», - признался один из сотрудников придворного персонала. Миддлтон специально избрала эту стратегию - именно благодаря своей закрытости она так хорошо вписывается в королевскую семью.

Подруга называет ее марафонцем на «безжалостной тропе выживания», в конце которой Кейт ждет корона.

Она прячет лицо, потому что королевская награда этого стоит.

В завершение информатор напомнила о том, что сотрудники дворца нередко жаловались на «кошмар» и неподобающее поведение кого-то из обитателей (в последние годы это, конечно же, была Меган Маркл). Но никто ни разу не жаловался на Миддлтон.