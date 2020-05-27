Не самый лучший день для Стрельцов и Скорпионов: гороскоп на 27 мая

Отношения с родственниками могут улучшиться, если вы будете дружелюбны и вовремя проявите гибкость, однако не всегда стоит идти на уступки, которых ждут от вас члены семьи.

Дева

С профессиональной точки зрения день хорош, у Дев не возникнет поводов для тревоги и беспокойства. Гармонично и ровно складываются деловые отношения, появляется возможность заключить выгодные сделки, преуспеть в совместной работе, произвести благоприятное впечатление на важных особ. Есть шанс быстро и безболезненно решить юридические вопросы.

Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Взаимопонимание с близкими кажется практически недостижимым, любая мелочь может стать поводом для серьезной ссоры. Постарайтесь не концентрироваться на проблемах, найдите возможность развлечься – глоток свежего воздуха поможет вам найти новый способ преодоления накопившихся трудностей.

Весы

Хороший день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу понравившемуся человеку, проявить инициативу, предложить нечто новое, неожиданное – развитие событий зависит от вас, не стоит ждать у моря погоды. Тем, кто готовится к романтическому свиданию, стоит уделить особое внимание своей внешности; от смелых экспериментов с имиджем звезды советуют воздержаться.

В профессиональных делах также ощущается благотворное влияние звезд, но здесь успехи будут чуть скромнее. Так, реализации наиболее честолюбивых ваших планов могут помешать неблагоприятное стечение обстоятельств или коварный замысел недоброжелателей.

Скорпион

Не самый приятный и легкий день предстоит пережить Скорпионам. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Поддержка семьи была бы очень кстати, но даже в обществе самых близких родственников вы едва ли будете чувствовать себя комфортно: поток критических замечаний и непрошеных советов едва ли придется вам по вкусу.

Профессиональная деятельность потребует терпения, рабочие проблемы будут решаться медленно. К счастью, потеря времени не будет иметь катастрофических последствий ни для общего дела, ни для вас лично. Звезды рекомендуют вам спокойный отдых в привычной обстановке, но не имеют ничего против небольших прогулок.

Стрелец

Этот день как будто создан для того, чтобы научить вас терпению, сдержанности и благоразумию. Стрельцы, которым не удастся усмирить свою горячность, могут сами оказаться ее жертвой; более мудрые и хладнокровные представители данного знака, напротив, получат очередной повод гордиться своей осмотрительностью. Будьте разборчивы в общении, не доверяйте всем, кто стремится с вами сблизиться – среди жертв вашего обаяния могут быть и не самые достойные люди.

Романтические отношения складываются ровно, но вас угнетают их однообразие и предсказуемость. Не обвиняйте в этом любимого человека, лучше предложите ему что-нибудь оригинальное и интересное. Надолго запомнятся вылазки на природу, занятия необычными видами спорта.

Козерог