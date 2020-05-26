ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ЛИЦА ⟩ Эстония в период карантина: в Кохтла-Ярве сняли амбициозное видео

Вт, 26.05.2020
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ФОТО: Kuvatõmmis

10 мая в Youtube состоялась премьера клипа на песню Monaco. Над созданием клипа работала молодая, но амбициозная медиа-продакшн компания Wolfy Meedia.

Внимание, в видео присутствует демонстрация табачных изделий. Курение вредит вашему здоровью!

Rote — русскоязычный репер из Эстонии, основатель творческого объединения «ANTI», в которое входят музыканты, художники, монтажеры и фотографы. 

По словам представителей Wolfy Meedia, они готовятся произвести настоящую революцию на рынке медиа в Эстонии.

Смотри видео бэкстейджа!

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