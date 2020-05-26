ФОТО ⟩ «Не в разводе?»: муж Полины Гагариной хозяйничает на даче певицы

Несколько месяцев назад появились первые слухи о том, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина собираются разводиться. Певица и фотограф постоянно опровергали все сообщения, рассказывая, что они счастливы вместе. Однако недавно в СМИ появились новые публикации о расставании Гагариной и Исхакова после шести лет брака.

Отмечалось, что фотограф останется без недвижимого имущества, если разведется с артисткой, так как зарабатывает в разы меньше ее.

Сам же он опубликовал пугающий пост на своей странице в Instagram.

Однако теперь поклонники удивлены новыми публикациями в его аккаунте. На фото Исхаков запечатлен на территории земельного участка у загородного дома Полины Гагариной. На одном кадре можно рассмотреть, как фотограф меняет лампочки наружного освещения. В тексте к снимку он пожаловался на сильный холод в средней полосе России.

"Да будет свет ... А вообще чего такой холод-то, уже почти июнь на носу", - написал Исхаков.

На другом кадре фотограф предстал с первым урожаем клубники, выращенной своими руками.