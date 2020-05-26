Оксана Самойлова поделилась подробностями развода

Оксана Самойлова и рэпер Джиган прожили в браке десять лет и всего три месяца назад стали родителями в четвертый раз, на свет появился их долгожданный сын Давид. К сожалению, именно рождение сына в какой-то степени и стало концом их семейной жизни, пишет Экспресс газета.
Напомним, что Джиган начал активно праздновать появление на свет сына и в итоге оказался в клинике, где лечился от наркозависимости. Помимо неадекватного поведения, Самойлова узнала о многочисленных изменах мужа и подала на развод.
Правда, сейчас супруги продолжают жить вместе, а на днях Джиган выложил совместное фото с женой и сыном, после чего поклонники сделали вывод, что никакого развода не будет. Самойлова же решила объяснить, что бракоразводный процесс она не отменяла. Оксана решила быть честной со своими поклонниками.
Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. Я не злюсь и не обижаюсь, Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет,
— заявила Самойлова.
После этого фото многие подумали,что мы «помирились» Хочу немного прояснить ситуацию. Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. учитывая что я по прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник,где я могу поделиться правдой. я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам .когда ты столько лет ведёшь открытый блог о себе ,очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего.я уже взрослая тётя ,я прекрасно понимаю что не обязана ни перед кем отчитываться ,не обязана ничего объяснять и тд .но я хочу продолжать быть честной.без подробностей и деталей.мне не нужен хайп ,кто давно на меня подписан это знают. Вот Несколько фактов о которых постоянно говорят сми: дом мы не продаём и продавать никогда не собирались .это кто-то просто придумал. сейчас действительно идёт бракоразводный процесс . живем мы пока вместе.мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю ,не мучаюсь ,у меня нет депрессии.у меня всё хорошо)я не злюсь и не обижаюсь,мне просто всё равно. Общаемся мы отлично )с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет) Всё остальное под очень большим вопросом .