Оксана Самойлова поделилась подробностями развода

Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. Я не злюсь и не обижаюсь, Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет,