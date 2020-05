Оксана Самойлова поделилась подробностями развода

После этого фото многие подумали,что мы «помирились» Хочу немного прояснить ситуацию. Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. учитывая что я по прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник,где я могу поделиться правдой. я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам .когда ты столько лет ведёшь открытый блог о себе ,очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего.я уже взрослая тётя ,я прекрасно понимаю что не обязана ни перед кем отчитываться ,не обязана ничего объяснять и тд .но я хочу продолжать быть честной.без подробностей и деталей.мне не нужен хайп ,кто давно на меня подписан это знают. Вот Несколько фактов о которых постоянно говорят сми: дом мы не продаём и продавать никогда не собирались .это кто-то просто придумал. сейчас действительно идёт бракоразводный процесс . живем мы пока вместе.мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю ,не мучаюсь ,у меня нет депрессии.у меня всё хорошо)я не злюсь и не обижаюсь,мне просто всё равно. Общаемся мы отлично )с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет) Всё остальное под очень большим вопросом .

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on May 25, 2020 at 11:27am PDT