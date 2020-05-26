Инсайдер о причинах «Мегзита»: «Меган Маркл была убеждена, что во дворце возник заговор против нее»

Меган была убеждена в существовании заговора против нее, поэтому она фактически изолировала себя, когда переехала с мужем во Фрогмор… Кроме того, она с самого начала чувствовала себя чужой. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, поэтому она хотела уйти,